Scelta fatta e affare da 25 milioni: sarà il prossimo colpo dell’Inter

Il club ha scelto lui per l’eredità di uno dei titolarissimi della squadra di Chivu

Come tutti i grandi club, anche l’Inter è già proiettata alla prossima stagione. O meglio dire, al prossimo calciomercato estivo. In questo senso una delle priorità è e sarà l’erede di Yann Sommer, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato.

Sky Sport e altre fonti confermano quanto scrive da tempo Calciomercato.it, ovvero che la scelta del club di viale della Liberazione è ricaduta su Guglielmo Vicario. Ventinove anni compiuti lo scorso 7 ottobre, il portiere di Udine è un vecchio pallino della dirigenza, in particolare del Ds Ausilio.

Il classe ’96 venne bloccato nel 2023, dopo la grande stagione ad Empoli e in previsione della cessione di Onana, poi la trattativa col Manchester United per il camerunese andò un po’ per le lunghe e Vicario, stufo di attendere oltre, decise di accettare la proposta del Tottenham.

Inter, contatti frequenti con l’agente di Vicario: Juve dietro

Il ciclo con gli ‘Spurs’, ora allenati da Tudor e in lotta per non retrocedere in Championship, è considerato concluso dal numero friulano, la cui valutazione si aggira sui 25 milioni di euro. L’Inter è in contatto costante con il suo agente, spesso e volentieri intermediario di riferimento in operazioni in entrata dei nerazzurri, e probabilmente cercherà di strappare uno sconto.

Servirà comunque il via libera della proprietà, di base più aperta a un investimento per un profilo più giovane. Vicario ha però dalla sua il fatto di essere italiano (l’ultimo portiere titolare italiano dell’Inter fu Toldo vent’anni fa) e di conoscere alla perfezione la Serie A.

Negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Juve, a caccia di un possibile sostituto di Di Gregorio, tuttavia al momento l’Inter è da considerare in pole.