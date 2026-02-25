Atalanta
Cambiaso, pronta l’offerta di una big: può salutare la Juve in estate

Cambia improvvisamente il futuro di Andrea Cambiaso: il laterale bianconero potrebbe fare le valigie al termine della stagione.

Stasera salterà il ritorno di Champions League contro il Galatasaray dopo il cartellino giallo della gara di andata (era diffidato) e la sua assenza peserà tantissimo, anche se Andrea Cambiaso non vive un grandissimo momento alla Juventus. Il laterale classe 2000 si è reso protagonista quest’anno di diversi errori e, nonostante la grandissima stima di Luciano Spalletti, potrebbe fare le valigie al termine della stagione in corso.

Cambiaso vanta tantissimi estimatori, soprattutto in Premier League. Secondo quanto riferito in queste ultime ore da “Caughtoffside.com”, Manchester City e Liverpool avrebbero messo nel mirino proprio il 26enne originario di Genova per l’anno prossimo e sarebbero pronte a presentare un’offerta importante per convincere la Juve a lasciarlo partire.

Cambiaso è legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma di fronte a una proposta di 30-40 milioni di euro potrebbe salutare la Serie A per andare a giocare in Inghilterra. Una vera e propria bomba di mercato a pochissime ore dall’atteso match di Champions League tra Juventus e Galatasaray.

