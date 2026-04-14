Mourinho-Fiorentina, nessun contatto: i viola seguono altre piste | CM

Il nome di José Mourinho è stato accostato alla Fiorentina nelle scorse ore con i viola che, nonostante i buoni risultati ottenuti da Paolo Vanoli in quest’ultimo periodo, sarebbero alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbero margini per l’arrivo di José Mourinho alla Fiorentina. La dirigenza della Fiorentina non sarebbe interessata al profilo dell’ex allenatore di Inter e Roma che dovrà rimandare, con ogni probabilità, il suo eventuale ritorno in Serie A.

I nomi che sembrano essere caldi per la panchina dei viola sono quelli di Fabio Grosso del Sassuolo e Alberto Aquilani, ora alla guida del Catanzaro. Il tecnico dei neroverdi appare il preferito anche se è sotto contratto con la società emiliana.