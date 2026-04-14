Danno enorme alla capolista a 4 giornate dal termine

Club nel caos più totale, di conseguenza anche il campionato. Il destino è segnato: la proprietà ha deciso di non effettuare la ricapitalizzazione e il CEO si è dimesso.

La Ternana viaggia spedita verso il fallimento, dopo che la famiglia Rizzo non ha effettuato l’aumento di capitale, con conseguente avvio della procedura di liquidazione volontaria. Ha già lasciato l’incarico di CEO Fabio Forti. La parole fine, insomma, è vicina.

Il Sindaco di Terni Bandecchi, tra l’altro colui il quale ha venduto la società ai Rizzo, ha già annunciato che la Ternana “ripartirà la Serie D”, minacciando azioni legali contro la stessa famiglia Rizzo: “Pagheranno per quello che hanno fatto“.

Come cambia la classifica del Girone B di Serie C? Prendendo il precedente rappresentato dal Rimini, alle squadre verranno quasi certamente cancellati tutti i risultati fatti contro la Ternana, eventualmente tolti dei punti.

Tanto cambierà in vetta alla classifica, a 4 giornate dal termine: l‘Arezzo capolista perderebbe solamente un punto, rimanendo al comando a quota 73, mentre l’Ascoli ben 6 punti, con conseguente scinvolamento da 74 a 68.