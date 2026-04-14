Champions League, risultati e marcatori: PSG e Atletico Madrid in semifinale

PSG e Atletico Madrid conquistano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente Liverpool e Barcellona al termine di una serata ricca di emozioni.

In attesa delle partite tra Bayern e Real Madrid da una parte e Arsenal e Sporting dall’altra, sta prendendo forma la fase finale della Champions League, in grado sempre di regalare spettacolo. Il Barcellona, dopo aver rimontato lo 0-2 dell’andata con Yamal e Ferran Torres è stato gelato dal gol di Lookman, sempre più punto di riferimento per la squadra di Diego Simeone.

A Liverpool nulla da fare per i padroni di casa che non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata con i campioni in carica del PSG che passano il turno vincendo anche il ritorno e ora attendono la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid. Di seguito risultati e marcatori della serata.

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 1-2 (Yamal, Torres, Lookman)

LIVERPOOL-PSG 0-2 (Dembele, Dembele)