Blitz Inter, arriva un ex Juve: questo è un vero colpaccio

Continua la sfida infinita tra Inter e Juventus anche sul mercato: un ex bianconero è sempre più vicino ai nerazzurri.

Tra poche ore, l’Inter scenderà in campo contro il Bodo Glimt nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League: si parte dal 3-1 subito sette giorni fa in Norvegia, ma la squadra allenata da Chivu vuole sfruttare l’entusiasmo di questo periodo e il fattore campo per ribaltare il risultato e compiere una grande impresa.

Intanto, Marotta continua a monitorare con grande attenzione anche il mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa dell’Inter: la priorità è un difensore di sicuro affidamento e – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – il nome caldo sarebbe quello di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo e della nazionale bosniaca classe 2003.

Il calciatore originario di Lubiana è una vecchia conoscenza della Juventus, visto che ha indossato la casacca bianconera prima nelle Giovanili dal 2021 al 2023 e successivamente nella Next Gen nella stagione 2023/2024, ma ora il suo futuro sembra essere targato Inter. Un vero e proprio sgarbo da parte dei nerazzurri all’indirizzo dei rivali bianconeri.