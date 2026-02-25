Atalanta
Barella, commento terribile dopo Inter-Bodo Glimt: “Ha finito col calcio”

Ieri è stato uno dei peggiori in campo: “È indecente, un giocatore mediocre”

Barella è nell’occhio del ciclone per la brutta prestazione, va detto l’ennesima stagionale, di ieri sera contro il Bodo Glimt. La mezz’ala sarda ha giocato con la fascia da capitano al braccio vista l’assenza causa infortunio di Lautaro Martinez, ma alla fine è risultato uno dei peggiori di un’Inter a dir poco deludente rispetto alle attese e meritatamente fuori dalla Champions League.

Sui social, in particolare su X, Barella è criticato, attaccato finanche offeso in primis dai tifosi interisti, stufi di non vederlo più all’altezza delle stagioni passate. C’è chi chiede a Chivu di panchinarlo con il rientro di Calhanoglu, chi lo considera finito e chi addirittura si auspica una sua cessione nella prossima estate. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Nonostante un’annata sottotono, Barella rimane uno dei punti fermi di Chivu. È il quinto giocatore di movimento più impiegato: 2.367′ in tutto, che sono molti considerato che l’infortunio al tendine lo ha costretto a saltare ben 4 partite.

