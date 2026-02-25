Ieri è stato uno dei peggiori in campo: “È indecente, un giocatore mediocre”

Barella è nell’occhio del ciclone per la brutta prestazione, va detto l’ennesima stagionale, di ieri sera contro il Bodo Glimt. La mezz’ala sarda ha giocato con la fascia da capitano al braccio vista l’assenza causa infortunio di Lautaro Martinez, ma alla fine è risultato uno dei peggiori di un’Inter a dir poco deludente rispetto alle attese e meritatamente fuori dalla Champions League.

Sui social, in particolare su X, Barella è criticato, attaccato finanche offeso in primis dai tifosi interisti, stufi di non vederlo più all’altezza delle stagioni passate. C’è chi chiede a Chivu di panchinarlo con il rientro di Calhanoglu, chi lo considera finito e chi addirittura si auspica una sua cessione nella prossima estate. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Barella rappresenta, come detto più volte, la più grande allucinazione collettiva nerazzurra della nostra storia. Giocatore mediocre, ha avuto dei picchi per due anni, ora è tornato a

Essere ciò che è sempre stato. Un bidone #InterBodo — Diego ⭐️⭐️ (@mitrandirr) February 25, 2026

Barella è una cosa indecente da 2 anni, mi stupisce il fatto che Chivu lo continui a schierare titolare. — Mark (@Mark98_0) February 24, 2026

Barella ha finito col calcio.

Bastoni e Thuram sono involuti ma possono recuperare avendo qualità sopra la media. Lui è proprio irreversibile, il peggioramento è assoluto e tristissimo. — Nacka (@Josenerazzurro) February 24, 2026

a giugno Nicolò Barella e Marcus Thuram vanno gentilmente allontanati da questa squadra — ale 🍍 (@4lezia) February 24, 2026

A fine anno parleremo seriamente di Barella.

Ha acquisito uno status per cui non puoi mandarlo via, e a me sta anche bene, ma in questo momento, non può essere il titolare di questa squadra.

È esasperante #InterBodo — Giulia🌻 (@giuliamngn) February 24, 2026

La fascia di capitano a quel mediocre di Barella, è uno dei punti più bassi raggiunti dall’Inter nella sua storia. — Mark (@Mark98_0) February 24, 2026

Barella ha portato la carretta per anni ma adesso è diventato dannoso per questa squadra… rallenta il gioco e sbaglia quasi tutte le giocate — Roberto C. (@RobertoCR82bis) February 24, 2026

— Chivuball (@lautariano100) February 25, 2026

Barella va ceduto, Thuram forse.

Ecco la cassa per il mercato di giugno — Albe ⭐️ ⭐️ 🖤💙🎗️ (@albemutti) February 25, 2026

Nonostante un’annata sottotono, Barella rimane uno dei punti fermi di Chivu. È il quinto giocatore di movimento più impiegato: 2.367′ in tutto, che sono molti considerato che l’infortunio al tendine lo ha costretto a saltare ben 4 partite.