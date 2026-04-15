Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagli

Svolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano.

È sicuramente tra i calciatori più importanti della rosa della Juventus e Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di privarsene, ma la permanenza di Gleison Bremer a Torino al momento non appare per nulla scontata. Il rendimento del centrale brasiliano è leggermente calato quest’anno a causa di qualche acciacco fisico di troppo, ma in ogni caso l’ex Torino resta uno dei migliori interpreti del ruolo.

In Inghilterra ci sono diverse squadre pronte a fare follie per il suo cartellino e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, nelle prossime settimane dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta importante per il 29enne nato a Itapitanga.

La Juve al momento esclude una partenza di Bremer la prossima estate, ma le cose potrebbero cambiare in caso di proposte vicine ai 50 milioni di euro. Spalletti e i tifosi della Vecchia Signora adesso iniziano ad essere preoccupati…