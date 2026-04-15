Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagli

Foto dell'autore

Svolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano. 

È sicuramente tra i calciatori più importanti della rosa della Juventus e Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di privarsene, ma la permanenza di Gleison Bremer a Torino al momento non appare per nulla scontata. Il rendimento del centrale brasiliano è leggermente calato quest’anno a causa di qualche acciacco fisico di troppo, ma in ogni caso l’ex Torino resta uno dei migliori interpreti del ruolo.

Le pagelle di Juventus-Genoa
Bremer e David (Ansa) – Calciomercato.it

In Inghilterra ci sono diverse squadre pronte a fare follie per il suo cartellino e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, nelle prossime settimane dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta importante per il 29enne nato a Itapitanga.

La Juve al momento esclude una partenza di Bremer la prossima estate, ma le cose potrebbero cambiare in caso di proposte vicine ai 50 milioni di euro. Spalletti e i tifosi della Vecchia Signora adesso iniziano ad essere preoccupati…

523

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 29%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU