River Plate, Crespo tra i candidati al post Gallardo: perché sarebbe la scelta migliore

‘Valdanito’ ora siede sulla panchina di un’altra grande del Sudamerica, il San Paolo

Hernan Crespo è uno dei principali candidati alla panchina del River Plate, che si è appena separato di nuovo da Marcelo Gallardo. Quest’ultimo ha ridetto addio alla panchina dei ‘Millonarios’ a causa dei pessimi risultati degli ultimi mesi: 13 sconfitte in 20 partite, con l’ultima contro il Velez che ha portato alla decisione di separarsi dopo il ritorno di un anno e mezzo fa.

Crespo come Lippi e Scolari

Crespo è in lizza per il dopo Gallardo assieme a Coudet e Santiago Solari, ed è chiaro che tra le tre sarebbe la scelta migliore. ‘Valdanito’ ha giocato nelle giovanili del River ed è uno degli allenatori argentini con il maggior numero di successi negli ultimi anni. Uno dei tre nella storia – gli altri due sono Marcello Lippi e Felipe Scolari – ad aver vinto titoli continentali in due continenti diversi: la Copa Sudamericana con il Defensa e la AFC Champions League con l’Al-Ain.

Nel complesso Crespo vanta 6 trofei con 4 club. Nel dettaglio:

Copa Sudamericana

AFC Champions League

Campione del Qatar

Coppa di Lega del Qatar

Coppa delle Stelle del Qatar

Campione Paulista

Secondo ‘Transferoom’, Crespo è il secondo allenatore al mondo nel 2025 che ha avuto i maggiori progressi. Ovunque è andato, questo lo dicono i numeri, i risultati, il classe ’75 di Florida ha lasciato il segno.

Crespo ha lasciato il segno anche al San Paolo: ora è l’uomo giusto per il River Plate

Anche al San Paolo, dove è tornato lo scorso giugno prendendo le redini di una squadra nel peggior momento storico del club. Il presidente Casares è stato rimosso tramite un processo di impeachment, con l’accusa di appropriazione indebita e ulteriori manovre che coinvolgevano i palchi VIP dello stadio Morumbi.

Nonostante il momento a dir poco caotico, Crespo è riuscito a tenere uniti ambiente e spogliatoio, ottenendo risultati impensabili: 6 vittorie nelle ultime 7 partite, 1° posto nel Brasileirao a pari punti con Palmeiras, Bahia e Fluminense. Si tratta del miglior inizio del San Paolo nel Brasileirao dal 2019. Alla guida del ‘Tricolor’, ricordiamo, ha già vinto il Campeonato Paulista nel 2021.