Allegri-Milan, possibile divorzio in estate: il motivo

Clamoroso ribaltone in casa Milan: ecco le ultimissime in casa rossonera, nessuno lo avrebbe mai immaginato. 

È al momento l’unica squadra di Serie A che può contendere lo scudetto all’Inter e ci proverà sicuramente fino alla fine, ma il Milan si prepara a vivere un’estate di fuoco. Il vero obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di riportare i rossoneri in Champions League e il secondo posto in classifica alle spalle dei cugini nerazzurri fa ben sperare. Occhio, però, a un possibile colpo di scena che riguarda il futuro dell’attuale allenatore del Diavolo.

Secondo quanto riferito in queste ore dal direttore di ‘Sportitalia’, Michele Cricitiello, non sarebbe affatto scontata la permanenza di Allegri sulla panchina del Milan nella prossima stagione: l’ex Juve non vedrebbe di buon occhio la confusione societaria e anche alcune scelte sul mercato lo avrebbero profondamente deluso. La sconfitta interna contro il Parma ha sicuramente spento gli entusiasmi del popolo rossonero che sognava una rimonta ai danni dell’Inter in classifica, ma i problemi a Milanello sono ben altri e partono da lontano. Allegri ne è consapevole e, proprio per questo motivo, potrebbe clamorosamente dire addio al Milan in estate dopo una sola stagione.

 

