Gabriel Jesus-Milan, c’è la conferma: un dettaglio fa sognare i tifosi

Gabriel Jesus si avvicina a grandi passi all’addio all’Arsenal: ecco le ultime sul futuro del centravanti brasiliano.

Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2027, Gabriel Jesus potrebbe dire addio all’Arsenal al termine della stagione in corso. L’attaccante brasiliano classe ’97 sembrerebbe orientato a cambiare aria per cimentarsi in un nuovo campionato e, proprio in tal senso, occhio alla Serie A dove il Milan sarebbe pronto a fare follie pur di averlo a disposizione l’anno prossimo.

C’è un dettaglio importante che fa sognare i sostenitori rossoneri. Gabriel Jesus, lo scorso gennaio, ha infatti deciso di tornare alla sua vecchia agenza di procuratori, la Branchini Associati, e ricordiamo che Massimiliano Allegri è assistito proprio da Giovanni Branchini.

Questo potrebbe favorire un suo trasferimento proprio in rossonero, dove andrebbe a formare un tridente da sogno con Pulisic e Leao: l’affare con l’Arsenal si preannuncia davvero complicato, ma il direttore sportivo Igli Tare ha tutta l’intenzione di provarci. E, in questo momento, il Milan sembra la destinazione più probabile in caso di divorzio tra il 28enne originario di San Paolo e l’Arsenal.