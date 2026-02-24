Acerbi pronto a dire addio all’Inter, cambio maglia a costo zero

Francesco Acerbi è pronto a salutare l’Inter alla fine del campionato in corso con il difensore nerazzurro che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Classe 1988, il difensore ex Chievo e Lazio appare fuori dai piani dell’Inter in vista della prossima stagione. Da poco compiuti 38 anni, per il centrale potrebbero aprirsi le porte di un’esperienza all’estero, la prima della sua carriera.

Il rinnovo con l’Inter appare molto difficile dato che tra le parti non ci sono stati contatti nelle ultime settimane. Il destino del centrale appare lontano dalla squadra nerazzurra con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che appare intenzionato a fare una proposta al difensore che ritroverebbe l’allenatore con il quale ha sempre avuto spazio sia ai tempi della Lazio che all’Inter.

L’assenza dalla formazione titolare nella partita tra Inter e Bodo Glimt di Champions League appare un chiaro segnale di come Cristian Chivu voglia puntare su altri profili sia per questa stagione che per il futuro con Acerbi che, dopo quattro anni passati a Milano conditi da molte soddisfazioni, di squadra e personale, è pronto a vivere una nuova esperienza altrove.