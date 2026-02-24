Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Acerbi pronto a dire addio all’Inter, cambio maglia a costo zero

Foto dell'autore

Francesco Acerbi è pronto a salutare l’Inter alla fine del campionato in corso con il difensore nerazzurro che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Francesco Acerbi
Acerbi verso l’addio all’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1988, il difensore ex Chievo e Lazio appare fuori dai piani dell’Inter in vista della prossima stagione. Da poco compiuti 38 anni, per il centrale potrebbero aprirsi le porte di un’esperienza all’estero, la prima della sua carriera.

Il rinnovo con l’Inter appare molto difficile dato che tra le parti non ci sono stati contatti nelle ultime settimane. Il destino del centrale appare lontano dalla squadra nerazzurra con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che appare intenzionato a fare una proposta al difensore che ritroverebbe l’allenatore con il quale ha sempre avuto spazio sia ai tempi della Lazio che all’Inter.

L’assenza dalla formazione titolare nella partita tra Inter e Bodo Glimt di Champions League appare un chiaro segnale di come Cristian Chivu voglia puntare su altri profili sia per questa stagione che per il futuro con Acerbi che, dopo quattro anni passati a Milano conditi da molte soddisfazioni, di squadra e personale, è pronto a vivere una nuova esperienza altrove.

/7
1097

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie