La Juve si rifà il look: il primo rinforzo è brasiliano e arriva dalla Premier

Foto dell'autore

Continuano in casa Juventus le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione: ecco un grande obiettivo.

La stagione non si è ancora conclusa, ma appare ormai evidente che la Juventus necessiti di un grande rinforzo a centrocampo per tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. Locatelli è cresciuto tantissimo sotto la gestione Spalletti, Thuram continua ad alternare alti e bassi, mentre McKennie si è dimostrato un jolly preziosissimo: troppo poco per la mediana bianconera se si considera che Koopmeiners, Miretti e Adzic continuano a deludere.

André in azione
André (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La società di corso Galileo Ferraris, dunque, è pronta a intervenire in maniera importante sul mercato per prendere un grande nome in mezzo al campo: nelle ultime ore sarebbe in forte rialzo le quotazioni di André Trindade da Costa Neto, meglio noto come André, classe 2001 del Wolverhampton e della nazionale brasiliana.

Il 24enne originario di Ibirataia ha tutto per sfondare anche in Serie A: corsa, tecnica, intelligenza tattica, tiro e capacità di inserimento. La Juve lo sa bene – e secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio – avrebbe deciso di accelerare per portarlo in Italia l’anno prossimo. Ci riuscirà?

