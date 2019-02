CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI RINNOVO CONTRATTO 2023 - Dopo aver avuto poco spazio nella prima parte di stagione, Daniele Rugani è sceso in campo da titolare negli ultimi quattro match disputati dalla Juventus. Non solo a causa dei problemi fisici di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma anche per una precisa scelta dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, sempre pronto a gestire la rosa nel miglior modo possibile. Rugani si sta facendo notare anche in zona gol, visti i due gol realizzati contro Chievo e Parma, e si discute del suo futuro.

Da tempo si parla di un possibile prolungamento contrattuale , attualmente in scadenza nel 2021, con adeguamento dell'ingaggio: l'estate scorsa, infatti, il direttore dell'area sportiva, Fabio, rispedì al mittente l'assalto deldi, che offriva cifre decisamente importanti per il 24enne difensore toscano.per tutte le notizie in tempo reale.

E, da ieri, si parla di un accordo praticamente raggiunto tra la Juventus e il suo entourage per il nuovo contratto fino al 2023: stando, invece, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante l'intenzione di tutte le parti in causa sia quella di continuare l'avventura insieme, ad oggi non si registrano passi così concreti verso la fumata bianca. È un momento di attesa, ma la sensazione è che da un momento all'altro possa avvenire il contatto decisivo per il futuro di Rugani. I rapporti sono ottimi, si attende solo la chiamata giusta. Vi terremo aggiornati.

