Atalanta-Roma, Gasperini: "C'è rammarico. Niente rigori"

ATALANTA ROMA GASPERINI - "Oggi nel primo tempo per merito della Roma e soprattutto per demerito nostro abbiamo lasciato troppo spazi: noi creavamo occasioni da rete e loro segnavano". Pensieri e parole di Gian Piero Gasperini. Intervistato da 'Sky Sport', il tecnico dell'Atalanta commenta così il rocambolesco pareggio 3-3 contro la Roma: "Ci è voluta una grande Atalanta per recuperare. Abbiamo sbagliato le scalate e le uscite che hanno favorito la Roma, siamo stati sbilanciati e gli abbiamo permesso di ripartire. Di solito non concediamo così tanto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Alla fine c'è anche un po' di rammarico per non averla vinta. Abbiamo il grande problema coi rigori: quasi quasi li scambiamo con 3 angoli - scherza l'allenatore nerazzurro -? Duvan ha tirato davvero male dal dischetto, ma si è riscattato dopo 40 secondi. c'era comunque tanta fiducia perché il trend era dalla nostra e mancava tanto alla fine. Obiettivi? Tengo d'occhio la classifica: si gioca a calcio per i risultati. Oggi abbiamo fatto tanti errori, ma sono una ventita di partita che facciamo tanti gol e questo ci permette di fare punti, altrimenti non avremmo vinto cone Lazio e pareggiato con Roma, Milan e".