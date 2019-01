CALCIOMERCATO LAZIO BASTOS LEVANTE / La Lazio sta disputando una buona stagione in campionato, visto il sesto posto con 32 punti, distante solo due lunghezze dalla quarta posizione occupata dal Milan. Il merito del rendimento biancoceleste appartiene anche a una buona fase difensiva, la quale può contare sul bell'affiatamento degli insostituibili Acerbi e Radu, considerati da Inzaghi i titolari indiscussi. A fare le spese del buon rendimento dei due centrali c'è Bastos, poco utilizzato finora dal tecnico biancoceleste.

L'angolano ha mercato soprattutto ine potrebbe anche partire in questa finestra di mercato.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Bastos potrebbe lasciare a gennaio la Lazio per accasarsi altrove. L'ex Rostov è finito sul taccuino del Levante, in cerca di un difensore affidabile e dal buon rendimento. Secondo 'cadenaser.com' infatti, il tecnico degli spagnoli Paco Lopez, avrebbe chiesto alla propria dirigenza un centrale per cercare di invertire il pesante trend dei gol subiti in questa stagione (35 in 20 partite). Lazio e Levante avrebbero già allacciato i contatti in tal senso, con Bastos che potrebbe dirigersi in terra iberica attraverso la formula del prestito (da definire se con obbligo o diritto di riscatto).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui