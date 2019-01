CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / È Genoa-Milan in campo e sul calciomercato. Subito dopo la sfida di 'Marassi' in programma oggi pomeriggio scatterà il conto alla rovescia per il vertice decisivo, previsto per domani, che dovrebbe sbloccare il passaggio di Piatek al Milan.

Trattativa ormai indirizzata, anche se non mancano i dettagli da sistemare. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A fare il punto è 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi che conferma l'accordo a quota 40 milioni di euro circa per l'attaccante polacco, ma ci sarebbero difficoltà nell'individuare la contropartita giusta che dovrà sbarcare a Genova con una valutazione di circa 5 milioni di euro. Dubbi su Halilovic, mentre Bertolacci fatica a prendere quota per un discorso di buonuscite. Occhio quindi al nome di José Mauri, gradito al Genoa ed in ascesa. Anche se il presidente Preziosi vorrebbe fare un nuovo tentativo per il giovane Plizzari. Domani il giorno della verità con Piatek (per lui contratto di 5 anni da 1,8 milioni di euro a salire) che salvo intoppi potrebbe esordire già nel prossimo turno di campionato contro il Napoli del connazionale Arek Milik.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui