Calciomercato, l'Atalanta si coccola Zapata e il prezzo si impenna!

CALCIOMERCATO ATALANTA ZAPATA / Quattro gol contro il Frosinone, e ben 14 gol in campionato come Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella.

Momento magico per, uomo copertina della domenica e sempre di più oggetto dei desideri. "Siamo stati bravi ad interpretare bene la gara. Zapata già in passato aveva dimostrato il suo valore, e dopo un inizio non facile, ha ottenuto una continuità impressionante", il commento di Gasperini. Il dg Marino nel pre-gara aveva confermato invece l'interesse delle big, senza tuttavia fare nomi. Di certo all'estero e in Italia (attenzione ae Inter) il colombiano ex Napoli è molto apprezzato e considerato. Ma se qualcuno vorrà prenotarlo, dovrà sbrigarsi. Pagato circa 24 milioni (12 milioni più 12 per il prestito biennale) la scorsa estate, ora il cartellino di Zapata ha toccato già quota 40 milioni di euro.