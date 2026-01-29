Atalanta
Calciomercato Bologna, idea Zappacosta: così può arrivare il colpo sul gong

Foto dell'autore

Il Bologna di Vincenzo Italiano è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte di stagione che vedrà la squadra emiliana cercare di recuperare posizioni in classifica e tentare di andare il più avanti possibile nelle coppe.

Davide Zappacosta
Zappacosta pronto a cambiare maglia, c’è il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sempre più insistente l’interesse da parte del Napoli per Emil Holm con i campioni d’Italia alla ricerca di un terzino destro da regalare ad Antonio Conte.

Nel caso in cui i rossoblu dovessero trovare l’accordo con il Napoli per il passaggio dello svedese all’ombra del Vesuvio, il Bologna andrebbe alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare a Vincenzo Italiano. Davide Zappacosta sembra essere uno dei calciatori maggiormente apprezzati, sia dalla dirigenza che dallo staff tecnico con l’esterno.

Con un contratto in scadenza nel giugno del 2026, Zappacosta potrebbe arrivare a Bologna con un indennizzo minimo, inferiore anche al milione di euro. L’ultima parola, però, spetterà a Raffaele Palladino che difficilmente vorrà liberarsi di uno degli uomini di maggiore esperienza della propria rosa.

