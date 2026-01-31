Atalanta
Atletico Madrid su Lookman, colpo da 40 milioni: si va verso la chiusura

L’Atletico Madrid piomba di nuovo su Ademola Lookman ed è pronto a chiudere il colpo di mercato in vista della seconda parte di stagione.

Dopo la cessione di Giacomo Raspadori all’Atalanta, l’Atletico Madrid potrebbe trovare il sostituto dell’attaccante italiano proprio dalla squadra di Percassi andando a chiudere per l’arrivo di Lookman.

Ademola Lookman
Lookman verso l’addio all’Atalanta: c’è l’Atletico Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto scritto da Fabrizio Romano l’Atletico Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per l’attaccante dell’Atalanta andando a superare la proposta del Fenerbahce da circa 35 milioni di euro più 5 di bonus. Un’offerta che sembra avvicinare in maniera decisa Lookman al campionato spagnolo con il nigeriano pronto a salutare Bergamo e la Serie A dopo essere stato più volte accostato alle grandi del nostro campionato, dal Napoli all’Inter.

