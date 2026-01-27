Inter-Atalanta, trattativa calda: 40 milioni di euro per il sì

Inter e Atalanta potrebbero presto dare vita a una clamorosa operazione di mercato: le cifre per il sì sono da capogiro.

Marco Palestra sta dimostrando di essere, senza ombra di dubbio, uno degli esterni più forti in circolazione. Il nome del 20enne di Buccinasco, attualmente in prestito dall’Atalanta al Cagliari, è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini europee e il rischio che presto si possa scatenare una vera e propria asta è molto elevato.

L’Inter lo valuta da diverse settimane per l’eventuale sostituzione di Dumfries ed è pronta ad accelerare per anticipare la concorrenza di Juventus, Milan e Bournemouth, solo per citare qualche club. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, l’Atalanta valuterebbe il calciatore almeno 40 milioni di euro e non avrebbe alcuna intenzione di concedere sconti.

Marotta, dunque, è avvisato: per portare Palestra dalla Dea all’Inter servirà una cifra da capogiro. Riuscirà l’Inter ad anticipare tutti o alla fine il futuro del terzino della nazionale Under-21 italiana riserverà altre sorprese? Lo sapremo molto presto.