Spalletti insiste, bomber cercasi: gli occhi della Juve in casa Atalanta | CM

En-Nesyri fuori dai giochi: tramontata la trattativa per il marocchino, ma Spalletti insiste e chiede un nuovo attaccante

Dopo Mateta, sfuma anche En-Nesyri per la Juventus. Stavolta i bianconeri avevano trovato l’accordo con il Fenerbahce, mentre il centravanti non era convinto della formula dell’operazione.

La Juve non dava garanzie sul riscatto, con il nazionale marocchino che invece puntava a una permanenza più lunga a Torino e dunque con la promessa di essere riscattato in estate. Desiderio che però non trovava terreno fertile nella dirigenza della Continassa. Chiellini – prima di Juventus-Napoli – ha chiuso all’arrivo di En-Nesyri, facendo così tramontare la trattativa per il 28enne attaccante.

Juve indispettita e irritata per il comportamento del giocatore, che flirta con il Siviglia per un possibile ritorno in Andalusia. La ‘Vecchia Signora’ resta così a secco a una settimana dalla fine del mercato invernale, con Luciano Spalletti che storce il naso.

Calciomercato Juventus, Spalletti insiste per il nuovo bomber: idea Krstovic

Il tecnico bianconero, parlando di David dopo aver travolto il Napoli nel big match dell’Allianz Stadium, ha messo in evidenza la necessità di avere un centravanti di peso ‘alla Hojlund’ nel reparto offensivo per il resto della stagione.

Alla Juventus è stato proposto Zirkzee, ma l’olandese ex Bologna ha caratteristiche diverse rispetto a quelle ricercate dal tecnico di Certaldo. L’Atletico Madrid non ha intenzione di privarsi di Sorloth, mentre il Parma per Pellegrino chiede 20-25 milioni di euro. Inoltre, resta complicatissimo un eventuale ritorno di Kolo Muani. La dirigenza bianconera sta perciò esplorando il mercato e piste alternative, dove un profilo apprezzato alla Continassa è quello di Nikola Krstovic come raccolto da Calciomercato.it.

Il centravanti montenegrino era già seguito dalla Juve ai tempi del Lecce, prima del trasferimento la scorsa estate all’Atalanta per circa 25 milioni di euro. Il classe 2000 ha svoltato dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Palladino, che lo sta alternando con Scamacca come punto di riferimento dell’attacco orobico. Per il momento quella della Juventus è solo un’idea, visto che non ci sono stati ancora contatti con la ‘Dea’.

L’Atalanta però non è intenzionata a privarsi di Krstovic ed è difficile pensare a un’apertura per la cessione del giocatore in caso di affondo concreto dei bianconeri. L’ex Lecce – sotto contratto fino al 2030 – nella stagione in corso ha realizzato finora 8 reti in tutte le competizioni.