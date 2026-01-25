En-Nesyri fa arrabbiare la Juventus: ecco il ‘Mister X’ se salta l’affare | CM

Il centravanti marocchino tentenna e non ha ancora dato una risposta ai bianconeri: le alternative in attacco per la Juventus

Il Ds Ottolini torna a Torino (per il momento) senza Youssef El-Nesyri. L’attaccante marocchino, obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Spalletti in questo mercato invernale, non ha ancora partorito una scelta definitiva sul proprio futuro.

Questo nonostante un accordo di massima raggiunto con il Fenerbahce e l’ultimo via libera del presidente dei turchi alla cessione in prestito oneroso (circa 5 milioni) con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 17-18 milioni di euro più bonus. Stretta di mano tra le due società nell’incontro di sabato, con il trasferimento alla Juventus bloccato per ora dallo stesso giocatore.

El-Nesyri è intrigato infatti anche da un possibile ritorno al Siviglia, che nelle ultime ore si è fatto sotto per riportarlo in Andalusia, dove il bomber classe ’97 ha vissuto il momento migliore fin qui della sua carriera. Inoltre, l’attaccante vuole maggiori certezze dalla Juventus con la promessa del riscatto in estate.

Calciomercato Juve, En-Nesyri tentenna: le alternative per l’attacco

La dirigenza della Juve è piuttosto irritata per il comportamento di En-Nesyri e pensava di aver chiuso ormai la trattativa dopo il semaforo verde arrivato da parte del Fenerbahce.

Invece Ottolini ieri sera è rientrato a mani vuote da Istanbul, con la ‘Vecchia Signora’ che ha dato un ultimatum al marocchino per una decisione finale. La Juventus aspetterà fino a domani, dopodiché virerà su un altro obiettivo in caso di risposta negativa da parte di En-Nesyri come raccolto da Calciomercato.it. Difficilmente i bianconeri torneranno su Mateta (corteggiato anche dal Milan), considerando la mancata apertura del Crystal Palace alle condizioni prospettate da Comolli e soci.

A Madrid intriga tanto Sorloth per esperienza e curriculum, ma l’Atletico non è intenzionato a privarsene a metà stagione. Zirkzee invece non corrisponde al centravanti richiesto da Spalletti, mentre Beto (proposto da alcuni intermediari) non scalda gli uomini mercato della Continassa. Porte sbarrate del Real Madrid per il baby Gonzalo Garcia, che al Mondiale per Club con un suo gol aveva eliminato la Juve.

In Serie A un profilo sotto la lente d’ingrandimento da tempi non sospetti è quello di Pellegrino, in evidenza con la casacca del Parma e che nella scorsa stagione aveva punito la ‘Vecchia Signora’ nel match del ‘Tardini’. I ducali però – al pari dell’altro gioiello Bernabé – non vorrebbero privarsi a stagione in corso dell’argentino, per il quale servirebbe un assegno da 20-25 milioni di euro.