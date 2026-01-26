Juve, ora c’è Zirkzee in pole per l’attacco: cosa sta succedendo

Manca appena una settimana alla fine del calciomercato e la Juve è alla disperata ricerca di un attaccante: ecco le ultimissime.

La trattativa col Fenerbahce per Youssef En-Nesyri sembra essere saltata definitivamente come ribadito da Giorgio Chiellini poco prima del match contro il Napoli e adesso la Juve si è rituffata sul calciomercato, alla disperata ricerca di un nuovo attaccante. Mateta del Crystal Palace e Beto dell’Everton restano due nomi caldi, ma al momento il nome in pole per andare a rinforzare il reparto offensivo della Juve è quello di Joshua Orobosa Zirkzee.

L’attaccante olandese classe 2001 è attualmente fermo ai box a causa di una lesione muscolare e anche ieri non è stato impiegato nel match vinto sul campo dell’Arsenal (3-2): il suo scarso utilizzo al Manchester United potrebbe spalancare le porte a una sua cessione già in questa sessione invernale di gennaio, ma serve un’offerta importante per convincere i ‘Red Devils’ a lasciarlo partire.

Spalletti ne apprezza fisicità, doti tecniche e il gran feeling con il campionato di Serie A, dove ha fatto vedere delle pregevoli cose con la casacca del Bologna prima del trasferimento in Inghilterra: proprio per questo motivo, Zirkzee è da considerarsi al momento in pole sugli altri profili per andare a rinforzare l’attacco della Juve.