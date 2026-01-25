Il dirigente bianconero fa il punto sul possibile trasferimento dell’attaccante marocchino del Fenerbahce che ad ora è saltato

Praticamente una settimana, abbondante, alla fine del mercato di gennaio. La Juve stava per mettere a segno un colpo importante per l’attacco, Youssef En-Nesyri dal Fenerbahce. Per il marocchino l’accordo con i turchi era stato raggiunto, si attendeva ormai solamente l‘ok definitivo da parte dello stesso giocatore, appena rientrato dalla Coppa d’Africa. Un via libera che però non è mai arrivato e per il momento sembra proprio che non arriverà.

A raccontare e riassumere la situazione è stato lo stesso Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, ai microfoni di ‘Dazn’ prima del fischio d’inizio del big match tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium. “Siamo andati a parlare col ragazzo, perché poteva essere un’occasione interessante, e ha mostrato delle perplessità sulla modalità di trasferimento, in prestito. Ad oggi la trattativa è chiusa. Vedremo se ci sarà l’occasione di migliorare la squadra la prossima settimana, consapevoli che nel mercato di gennaio non è facile, però siamo lì e vedremo”, ha spiegato.

Per il momento quindi la trattativa, l’operazione è sostanzialmente saltata. Difficile prevedere una riapertura nei prossimi giorni: dopo Mateta, un altro obiettivo sfumato per la Juventus che è ancora a caccia di possibili occasioni per il reparto offensivo ma non solo. Spalletti aspetta e spera.