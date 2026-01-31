Atalanta
Lookman, la cessione si avvicina: il segnale netto arriva da Bergamo in direzione Madrid

Il nigeriano è pronto a lasciare la Dea, ma non per restare in Serie A nonostante l’interesse delle nostre big: l’Atletico è molto vicino

Ademola Lookman si avvicina sempre di più alla cessione. L’attaccante dell’Atalanta, rientrato da poco dalla Coppa d’Africa, ogni giorno sembra più lontano dalla Dea e dalla Serie A, nonostante negli ultimi mesi diversi club italiani abbiano provato a strapparlo a Bergamo. Prima l’Inter, poi i sogni della Juve e del Napoli. Alla fine, anche in maniera un po’ inaspettata, il nigeriano potrebbe seriamente trasferirsi all’estero.

Ademola Lookman (Ansafoto) – calciomercato.it

Oggi infatti Lookman non si è allenato con il gruppo e non fa parte dei convocati diramati dall’Atalanta per la dura trasferta di Como. La dirigenza orobica, dopo aver trattato con il Fenerbahce, è al lavoro con l‘Atletico Madrid con cui l’accordo è stato ormai quasi definito. Non lo è però quello tra gli spagnoli e gli agenti del giocatore a livello economico. Di certo l’assenza dell’ex Leicester dal gruppo che sfiderà la squadra di Fabregas in questo scontro diretto fondamentale per l’Europa è un segnale importante. Così come il fatto che l’Atalanta abbia bloccato la cessione di Sulemana, cercato da Roma e Napoli.

Il punto resta però proprio l’accordo tra i Colchoneros e Lookman, che non ha ancora accettato l’offerta. Il motivo è la proposta d’ingaggio più alta da parte del Fenerbache, che per questo motivo resta l’opzione preferita del calciatore.

