Futuro Palestra, arriva l’annuncio: sfida a due per l’esterno destro

Marco Palestra è uno dei calciatori più apprezzati di questa stagione in Serie A con il laterale, ora in forza al Cagliari, che sta ben figurando nella rosa a disposizione di Fabio Pisacane.
Classe 2005, il giocatore di proprietà dell’Atalanta si sta mettendo in mostra come uno dei migliori esterni della Serie A tanto che le big starebbero già preparando le offerte in vista della prossima stagione.
Intervistato dalla redazione di Milanlive.it, il giornalista Alessandro Jacobone ha commentato le voci che vorrebbero i rossoneri sulle tracce dell’esterno destro: “I timidi contatti per Palestra non sembrano essere andati oltre a un ‘noi ci saremo’. Iniziare ora la trattativa converrebbe, ma non mi sembra che il Milan sia su queste corde”.
I rossoneri sembrano concentrati sulla ricerca di un difensore centrale per la seconda parte di campionato e sulla questione rinnovi di contratto con l’ufficializzazione del prolungamento di Maignan che dovrebbe giungere a breve, mentre Pavlovic e Tomori potrebbero presto prolungare.