Lookman sta per dire addio alla Serie A: affare da 40 milioni

Il nigeriano è stato il grande obiettivo dell’Inter nella scorsa sessione estiva

Lookman è in procinto di dire addio all’Atalanta e alla Serie A. L’incontro di stamattina è stato sostanzialmente decisivo per arrivare a un accordo di massima tra le parti.

Inseguito per tutta l’estate scorsa dall’Inter, il nigeriano sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il Ds dei turchi, Ozek, è in Italia da ieri per portare a termine l’operazione.

È di qualche ora fa il summit con la dirigenza della ‘Dea’, un summit che è stato più che positivo. Secondo Fabrizio Romano, l’intesa tra i due club è a un passo sulla base di 40 milioni di euro bonus inclusi.

Siamo insomma alle battute conclusive. Per Romano ora sono ‘solo’ necessari ulteriori passaggi per quanto riguarda le condizioni di pagamento e le garanzie bancarie. Passaggi chiave, quindi non banali, ma sulle cifre dell’affare ci siamo. Gli ultimi step e poi, a meno di clamorosi ribaltoni, Lookman diventerà un nuovo calciatore del Fenerbahce.

Il grande rivale del Galatasaray ha già fatto spesa in Serie A, vedi l’acquisto di Guendouzi dalla Lazio. L’ingaggio di Lookman potrebbe – ma non è detto – significare addio alla pista Nkunku, che il Milan sta provando a piazzare per anticipare l’arrivo di Mateta dal Crsytal Palace.

Per concludere con l’Atalanta: se partisse Lookman, quasi sicuramente Sulemana (obiettivo di Roma e Napoli) verrebbe tolto dal mercato.