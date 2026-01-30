Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lookman sta per dire addio alla Serie A: affare da 40 milioni

Foto dell'autore

Il nigeriano è stato il grande obiettivo dell’Inter nella scorsa sessione estiva

Lookman è in procinto di dire addio all’Atalanta e alla Serie A. L’incontro di stamattina è stato sostanzialmente decisivo per arrivare a un accordo di massima tra le parti.

Lookman in azione con l'Atalanta
Lookman sta per dire addio alla Serie A: affare da 40 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Inseguito per tutta l’estate scorsa dall’Inter, il nigeriano sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il Ds dei turchi, Ozek, è in Italia da ieri per portare a termine l’operazione.

È di qualche ora fa il summit con la dirigenza della ‘Dea’, un summit che è stato più che positivo. Secondo Fabrizio Romano, l’intesa tra i due club è a un passo sulla base di 40 milioni di euro bonus inclusi.

Siamo insomma alle battute conclusive. Per Romano ora sono ‘solo’ necessari ulteriori passaggi per quanto riguarda le condizioni di pagamento e le garanzie bancarie. Passaggi chiave, quindi non banali, ma sulle cifre dell’affare ci siamo. Gli ultimi step e poi, a meno di clamorosi ribaltoni, Lookman diventerà un nuovo calciatore del Fenerbahce.

Il grande rivale del Galatasaray ha già fatto spesa in Serie A, vedi l’acquisto di Guendouzi dalla Lazio. L’ingaggio di Lookman potrebbe – ma non è detto – significare addio alla pista Nkunku, che il Milan sta provando a piazzare per anticipare l’arrivo di Mateta dal Crsytal Palace.

Per concludere con l’Atalanta: se partisse Lookman, quasi sicuramente Sulemana (obiettivo di Roma e Napoli) verrebbe tolto dal mercato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie