DIRETTA CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN PIATEK / Sono ore cruciali per la conclusione del doppio affare: Gonzalo Higuain è pronto a volare a Londra per riabbracciare Sarri e legarsi al Chelsea. Allo stesso tempo il Milan proverà ad ultimare con il Genoa l'affare Piatek, il prescelto per sostituire il centravanti argentino, che ha già l'accordo con i rossoneri. La fumata bianca di entrambi gli affari potrebbe arrivare già in giornata. Un venerdì che comunque risulterà decisivo per le sorti dell'attacco del Milan. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI. Non va scartata inoltre l'ipotesi Batshuayi, ritenuto il piano B. Segui la trattativa con Calciomercato.it:

AGGIORNAMENTO ORE 18.23 - Piatek sempre più vicino al Milan: le parti sono a un passo dall'accordo. Sarebbe arrivato anche Preziosi nella sede dell'incontro per limare ultimi dettagli.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Prosegue l'incontro Milan-Genoa per Piatek: l'obiettivo è mettere a punto tutti i dettagli e chiudere stesso oggi l'affare.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - All'incontro sono presenti per il Milan Leonardo e Monchada e per il Genoa Perinetti e l'AD Zarbano.

Non presente nella prima parte il presidente Preziosi

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Iniziato il primo incontro tra Genoa e Milan per il futuro di Piatek: al momento non è presente il patron rossoblu Enrico Preziosi, mentre c'è anche l'agente dell'attaccante polacco.

AGGIORNAMENTO ORE 15.59 - Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, il Dt rossonero Leonardo ha lasciato pochi minuti fa Casa Milan: il vertice di mercato per Piatek con il Genoa non avrà luogo nella sede rossonera

ORE 14.45 - Ancora non è iniziato l'incontro Milan-Genoa per Piatek: Leonardo e Maldini sono già a Casa Milan dove nel pomeriggio dovrebbe arrivare la dirigenza rossoblu.

ORE 14.20 - Alla vigilia della sfida con l'Arsenal, Maurizio Sarri ha provato a dribblare l'argomento Higuain: "Non so quanto sia vicino - le parole del tecnico dei 'Blues' - Il club sa quello che voglio e so che sta lavorando molto per accontentarmi, Io però preferisco spendere le mie energie mentali sul campo anziché al calciomercato".

ORE 13.55 - E' previsto nel pomeriggio l'incontro tra Milan e Genoa per discutere di Piatek. I dirigenti rossoblu - come riporta 'Sky Sport' - stanno raggiungendo a Milano Preziosi per il summit con il club rossonero.

ORE 12.30 - Gonzalo Higuain ha voluto salutare i compagni più stretti con una cena: l'addio è ormai sempre più vicino

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui