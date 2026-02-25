Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kalulu sulla bufera Inter-Juve: “Squalifica, ecco cosa è successo”

Foto dell'autore

Nel discusso derby d’Italia del 14 febbraio il difensore bianconero è stato espulso per doppia ammonizione dopo la simulazione di Bastoni

“Ho spento il telefono per non alimentare la mia frustrazione”. A ‘L’Equipe’ Pierre Kalulu è tornato a parlare dell’espulsione in Inter-Juve causata, più che da un errore di La Penna, dalla simulazione del collega rivale Alessandro Bastoni. Lo ha fatto, va detto, con una grande lucidità.

Kalulu contro Bastoni in Inter-Juve
Bastoni e Inter-Juve, Kalulu allo scoperto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Hanno parlato in tanti, però alla fine la squalifica è rimasta”, ha sottolineato il francese. Dopo il ricorso respinto, infatti, la Juventus ha chiesto la grazia alla FIGC con quasi zero speranze di successo. E infatti è arrivato il no della Federazione.

Comunque Kalulu ora preferisce guardare avanti, “meglio lasciarmi tutto alle spalle”, specificando che la sconfitta di San Siro “non penso abbia influito sulla partita contro il Galatasaray. A Istanbul abbiamo sbagliato la partita, altrimenti sembrerebbe che cerchiamo scuse”.

Il difensore ex Milan ha mostrato grande maturità pure sullo spinoso argomento social, dove le critiche quasi sempre superano i confini della civiltà: “C’è frustrazione, che poi sfoghi sui social prima di andare a dormire. A mio avviso non va preso come qualcosa di personale, anche se ti criticano come persona. Se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene. Non ho bisogno che un utente qualsiasi giudichi la mia prestazione”.

/7
1103

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie