La Juventus ha messo nel mirino Mile Svilar per la propria porta in vista della prossima stagione. Il portiere della Roma è uno dei migliori del campionato e i giallorossi potrebbero salutarlo al termine del campionato.

I capitolini chiedono circa 45 milioni di euro per il cartellino del proprio portiere, una somma che la Juventus vorrebbe abbassare attraverso uno scambio.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Teun Koopmeiners, centrocampista che piace molto a Gian Piero Gasperini avendolo avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina dell’Atalanta.

La Roma potrebbe cedere uno o due pezzi pregiati della propria rosa dovendo raggiungere un’ingente somma attraverso le plusvalenze e Mile Svilar è uno dei maggiori indiziati. Sulle tracce dell’estremo difensore, però, ci sono diverse società anche all’estero, pronte a presentare un’importante offerta ai giallorossi per strapparlo alla formazione di Gian Piero Gasperini.