La gara col Parma è stata per il Milan una vera caporetto. La sconfitta arrivata all’87’, per un gol ancora contestatissimo di cui si è ampiamento discusso nella moviola di Calciomercato.it, spegne infatti i sogni Scudetto dei rossoneri. Allegri ha poi perso per un serio infortunio uno dei calciatori più utili dal punto di vista tattico e non solo: Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese si è fatto male nello scontro con Corvi: è stato trasportato immediatamente in ospedale e ieri si è sottoposto all’operazione per la riduzione e stabilizzazione della frattura del processo alveolare della mascella.

Come ha fatto sapere il club rossonero, l’intervento è perfettamente riuscito. Per l’ex Chelsea previsti 2 di mesi di stop, col rientro che potrebbe avvenire a fine aprire contro la Juventus, nel big match valevole per la quintultima giornata di Serie A.

È invece finita, senza possibilità di rientro, la stagione di Alphadjo Cisse, il talento italo-guineano che il Milan ha acquistato a gennaio dal Verona e poi lasciato in prestito in Serie B, al Catanzaro. Il centrocampista classe 2006 si è infortunato lo scorso 7 febbraio, nella sfida di campionato con la Reggiana. Anche lui ha dovuto operarsi.

Stagione finita in anticipo per Cisse: “Intervento chirurgico in Finlandia”

Come recita il comunicato ufficiale della società calabrese, Cissè “è stato sottoposto a intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra“. Il diciannovenne, una delle rivelazioni della cadetteria di quest’anno, tornerà nella prossima stagione.