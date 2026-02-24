Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, un altro grave infortunio: “Rottura del tendine” e stagione finita

Foto dell'autore

“Intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra”

La gara col Parma è stata per il Milan una vera caporetto. La sconfitta arrivata all’87’, per un gol ancora contestatissimo di cui si è ampiamento discusso nella moviola di Calciomercato.it, spegne infatti i sogni Scudetto dei rossoneri. Allegri ha poi perso per un serio infortunio uno dei calciatori più utili dal punto di vista tattico e non solo: Ruben Loftus-Cheek.

Allegri prima di una partita del Milan
Milan, un altro grave infortunio: “Rottura del tendine” e stagione finita (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista inglese si è fatto male nello scontro con Corvi: è stato trasportato immediatamente in ospedale e ieri si è sottoposto all’operazione per la riduzione e stabilizzazione della frattura del processo alveolare della mascella.

Come ha fatto sapere il club rossonero, l’intervento è perfettamente riuscito. Per l’ex Chelsea previsti 2 di mesi di stop, col rientro che potrebbe avvenire a fine aprire contro la Juventus, nel big match valevole per la quintultima giornata di Serie A.

È invece finita, senza possibilità di rientro, la stagione di Alphadjo Cisse, il talento italo-guineano che il Milan ha acquistato a gennaio dal Verona e poi lasciato in prestito in Serie B, al Catanzaro. Il centrocampista classe 2006 si è infortunato lo scorso 7 febbraio, nella sfida di campionato con la Reggiana. Anche lui ha dovuto operarsi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Stagione finita in anticipo per Cisse: “Intervento chirurgico in Finlandia”

Come recita il comunicato ufficiale della società calabrese, Cissè “è stato sottoposto a intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra“. Il diciannovenne, una delle rivelazioni della cadetteria di quest’anno, tornerà nella prossima stagione.

/7
950

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie