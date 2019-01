CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS GIULINI - Nahitan Nandez continua ad agitare il mercato del Cagliari e del Boca Juniors. Fuori dai convocati per la sfida contro l'Union, il centrocampista uruguaiano si appresta a vivere ore decisive per il suo futuro. Come già riportato nei giorni scorsi, il club argentino ha fretta di definire la situazione, in un senso o nell'altro. CLICCA QUI per gli aggiornamenti di mercato in tempo reale.

E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , nella giornata di oggi è previsto un incontro, alla presenza anche del presidente Giulini, per discutere della situazione. Il club sardo pare disposto ad alzare l'offerta, arrivando a 20 milioni di euro per il 100% del cartellino del 23enne centrocampista uruguaiano. I colloqui tra i direttori sportivi delle due società,, proseguono, ma il Boca tiene duro per uno dei suoi migliori calciatori, tra quelli attualmente presenti in rosa. Nel frattempo, anche un'altra società italiana (non ancora identificata) si è messa sulle tracce di Nandez. Dunque, una situazione che si sta ingarbugliando: non si respira grande ottimismo. In ogni caso, ne sapremo di più dopo il nuovo incontro previsto per oggi.