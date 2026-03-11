Atalanta
Rottura del crociato per Idrissi, stagione finita: brutte notizie per il Cagliari

Arrivano brutte notizie per il Cagliari che deve fare i conti con la lesione del legamento crociato del ginocchio di Riyad Idrissi, giovane difensore della squadra rossoblu che ha terminato in anticipo la propria stagione.

Il Cagliari deve fare i conti con il brutto infortunio di Riyad Idrissi, laterale sinistro che stava facendo molto bene in questa stagione agli ordini di mister Pisacane. Il laterale ha riportato la lesione legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo il comunicato della società sarda: “A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si è sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la struttura CDS – Casa della Salute di Cagliari, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Una brutta notizia anche per la nazionale under 21 italiana di Silvio Baldini con il difensore del Cagliari che era entrato in pianta stabile nel giro delle convocazioni degli azzurrini.

