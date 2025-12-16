Perché il Cagliari e il Genoa vogliono Pisilli

Il giovane centrocampista è nel mirino di diverse società italiane

Non solo il Genoa: anche il Cagliari si è interessato a Pisilli della Roma. Il centrocampista giallorosso non sta trovando lo spazio atteso, e così alcuni club hanno deciso di prendere informazioni sul ragazzo. Va detto che, nonostante il minutaggio non soddisfacente, il giovane centrocampista ha ricevuto i complimenti pubblici di Gasperini. Un tecnico che lo stima molto resta sicuramente De Rossi. L’attuale allenatore del Genoa lo ha allenato alla Roma e vorrebbe averlo con sé anche in Liguria. L’affare, in ogni caso, non è semplice: Pisilli è molto legato al club giallorosso con cui ha rinnovato il contratto fino al 2029. Si tratta di un accordo molto importante, a cifre a salire, che lo porterebbero poi a toccare quota 2 milioni di euro in una stagione.