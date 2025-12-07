Cagliari-Roma, caos nel finale: Hermoso scatena il parapiglia in campo

Sfida nervosa, negli ultimi minuti, tra i rossoblù e i giallorossi: il difensore gioca con un avversario a terra e i padroni di casa reagiscono

La Roma perde ancora, nuova sconfitta per i giallorossi che si fermano a Cagliari e fanno registrare una battuta d’arresto pesante per la corsa ai primi posti in classifica. Fatale la rete di Gaetano a pochi minuti dal termine, per una squadra di Gasperini ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Celik. Il nervosismo monta e una ‘furbata’ di Hermoso ha generato la reazione furiosa dei giocatori avversari.

Dopo un contatto falloso, su cui si era proseguito per il vantaggio, il giocatore rossoblù Folorunsho è rimasto a terra con i crampi. Inizialmente, il Cagliari ha continuato a giocare, poi, dopo qualche secondo, dalla panchina hanno indicato di mettere la palla fuori per soccorrerlo. A quel punto, Hermoso si è inserito, evitando che la palla finisse in fallo laterale e ripartendo in contropiede.

L’azione della Roma è stata poi fermata e diversi giocatori del Cagliari si sono scagliati contro il difensore spagnolo. Storie tese, Palestra è finito a terra, per poi indicare minacciosamente in direzione dello stesso Hermoso, una volta rialzatosi. Protagonista delle schermaglie anche Mancini, visibilmente alterato nei confronti dei giocatori avversari, con il quarto uomo a richiamarlo vistosamente e ad avvertirlo del rischio di essere espulso per il suo atteggiamento. L’atmosfera, poi, al fischio finale si è ricomposta e non ci sono stati ulteriori battibecchi.