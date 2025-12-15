Atalanta
Cagliari, non solo Palestra: gli osservatori della Juve hanno studiato anche Caprile

Il club rossoblù ha riscattato la scorsa estate il giovane portiere che piace tanto ai bianconeri

La Juventus non molla Elia Caprile. Da quanto risulta, nelle ultime settimane gli scout bianconeri hanno osservato con grande attenzione il giovane portiere e Marco Palestra, di proprietà però dell’Atalanta. L’estremo difensore, ricordiamolo, è stato riscattato la scorsa estate per 8 milioni e da parte della società sarda c’è sempre stata la volontà di trattenere il giocatore, nonostante il pressing del Torino. La Juventus non è molto soddisfatta del rendimento di Di Gregorio e per questo sta scandagliando il mercato dei portieri. Caprile è stato accostato anche all’Inter ma, ormai da settimane, il club nerazzurro è concentrato anche su altri obiettivi italiani e stranieri, come Atubolu. E invece Vicario? In forza al Tottenham, l’ex Empoli ha espresso il desiderio di tornare in Italia e direbbe subito sì ad un’eventuale offerta dei nerazzurri.

 

