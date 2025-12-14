Atalanta
Cagliari, quando Palestra poteva essere della Juventus

L’esterno, di proprietà dell’Atalanta, continua a collezionare estimatori

“In questo momento è l’esterno d’estro più forte d’Europa”: così Guido Angelozzi, ds del Cagliari, ha parlato della consacrazione di Marco Palestra. L’esterno dei sardi, di proprietà dell’Atalanta, continua infatti ad attirare le attenzioni delle grandi società italiane e straniere a suon di prestazioni convincenti.

Palestra saluta i tifosi del Cagliari
Cagliari, quando Palestra poteva essere della Juventus (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il suo costo nel frattempo non cambia e resta fissato a 40 milioni di euro, a conferma del suo status di talento assoluto. Ricordiamo che, esattamente un anno fa, la Dea aveva rifiutato 20 milioni di euro dalla Roma.

La scorsa estate, l’esterno è stato invece a lungo nel mirino della Juve: la sua duttilità, la sua personalità e il suo carisma hanno conquistato anche l’Inter, il Milan e il Napoli, mentre all’estero le società della Premier League si sono mosse con grande anticipo.

A giugno, Palestra tornerà alla base. L’Atalanta si ritroverà quindi un giocatore valorizzato, grazie all’intuizione di Angelozzi e al lavoro quotidiano sul campo di Pisacane.

