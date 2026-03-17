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Coppa d’Africa, ricorso accolto: il titolo va al Marocco

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Colpo di scena inaspettato per quello che riguarda la Coppa d’Africa vinta dal Senegal in finale contro il Marocco.

Hakimi (Ansafoto) – calciomercato.it

Il ricorso della nazionale marocchina è stato accolto e la Coppa è stata assegnata a Brahim Diaz e compagni che vincono così la finale 3-0 a tavolino.

Il Senegal aveva abbandonato il campo di gioco dopo il calcio di rigore assegnato al Marocco e per questo la nazionale è stata punita con la sconfitta a tavolino a circa due mesi di distanza dalla partita. Una decisione a sorpresa che ribalta clamorosamente il verdetto del campo col Marocco campione d’Africa.

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