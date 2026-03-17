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Risultati e marcatori Champions League: Real, PSG e Arsenal agli ottavi

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Termina agli ottavi di finale l’avventura in Champions League del Manchester City, eliminato dal Real Madrid che arriva ai quarti di finale. Passano anche PSG e Arsenal che eliminano rispettivamente Chelsea e Bayer Leverkusen.

Manchester City-Real Madrid
I risultati e i marcatori di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli uomini di Arbeloa, complice l’espulsione di Bernardo Silva dopo 20 minuti di gioco, sono riusciti ad avere la meglio sul Manchester City che saluta la massima competizione continentale, obiettivo della formazione di Guardiola a inizio stagione.

Nessun problema per i campioni in carica del PSG che riescono a superare il Chelsea, accedendo al turno successivo dopo il rotondo successo dell’andata. Passa anche l’Arsenal che, in cima alla classifica della Premier League, vuole provare ad arrivare in fondo anche alla Champions League.

Nel tardo pomeriggio lo Sporting ha compiuto una grande rimonta sul Bodo Glimt, riuscendo a ribaltare la sconfitta per 3-0 dell’andata grazie a un 5-0 arrivato al termine dei supplementari. Andiamo a vedere risultati e marcatori della serata di Champions League.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 1-2 (Vinicius rig., Haaland, Vinicius)
CHELSEA-PSG 0-2 (Kvaratskhelia, Barcola, Mayulu)
ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN 2-0 (Eze, Rice)

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