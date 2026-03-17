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Impresa Sporting, eliminato il Bodo Glimt: rimonta da sogno

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Impresa dello Sporting che rimonta il Bodo Glimt e, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, riesce a battere i norvegesi per 5-0 arrivando ai supplementari.

Giocatori dello Sporting
Lo Sporting rimonta il Bodo Glimt e arriva ai quarti di finale di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una grande prestazione della squadra portoghese che accede così ai quarti di finale della competizione e prosegue nel suo sogno in Champions League.

Disastro per il Bodo Glimt che, dopo il rotondo successo dell’andata, non è entrato in campo con lo spirito che si era visto in campo nella sfida d’andata e nelle due partite precedenti con l’Inter. Una rimonta che è iniziata con la rete di Inacio nel primo tempo con Goncalves che ha messo a segno il gol del 2-0 al minuto numero 61.

Gli uomini di Borges trovano la rete che mette tutto in parità grazie al calcio di rigore di Borges al 78′ ed è Araujo a chiudere i conti ad inizio supplementari con la rete del 4-0 che lancia i portoghesi ai quarti di finale della Champions League. Nel finale c’è gloria anche per Nel che riesce a mettere a segno il gol del definitivo 5-0.

SPORTING-BODO GLIMT 5-0 dts (Inacio, Goncalves, Suarez rig., Araujo, Nel)

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