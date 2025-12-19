Il Cagliari e il Genoa su Dzeko? Le cifre al momento non tornano

L’attaccante bosniaco è stata accostato a diverse società di serie A

Edin Dzeko al Cagliari? Al momento non ci sono le condizioni economiche, così come resta davvero complessa la possibilità Genoa per la punta della Fiorentina. Nonostante il rapporto tra De Rossi e l’attaccante dai tempi della Roma, risulta difficile pensare ad un accordo economico tra le parti. Dzeko sta vivendo un momento molto complicato con la Fiorentina e la sua partenza a gennaio non è da escludere. Il nodo resta ovviamente l’ingaggio: il bosniaco ha firmato la scorsa estate un contratto di un anno più opzione a circa 1,8 milioni di euro all’anno.