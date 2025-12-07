PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-ROMA 1-0: Celik-Ghilardi, segnale di stop. Palestra scatenato

Voti e giudizi del match dell’Unipol Domus valido per la 14a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Cagliari

Caprile 6,5

Zappa 6,5. Dal 69′ Prati 6

Luperto 7

Rodriguez 6,5

Palestra 6,5. Dal 92′ Di Pardo

Deiola 6,5

Adopo 6,5

Folorunsho 7. Dal 92′ Kilicsoy

Obert 6,5. Dal 77′ Idrissi 6

Borrelli 6. Dal 69′ Gaetano 7

S. Esposito 7

All. Fabio Pisacane 7

Il Cagliari gioca una partita meravigliosa, soprattutto sotto l’aspetto della voglia, della cattiveria agonistica ma senza trascurare l’attenzione tattica e la buonissima qualità in costruzione. Buone le trame, verticalità pura che si infrange nel momento decisivo su poca lucidità o su Svilar. Palestra semina il panico, ma a mancargli è un po’ l’ultima giocata. È esuberante, ha tutto, l’appunto gli sia come spunto di crescita. Benissimo però praticamente tutti, dalla difesa fino agli attaccanti, in entrambe le fasi. Un capolavoro di Pisacane, facilitato dal rosso a Celik ma comunque pure nel primo tempo da applausi.

Roma

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Hermoso 6

Celik 4,5

Cristante 5. Dal 62′ El Aynaoui 5,5

Koné 5,5

Tsimikas 6. Dal 73′ Ghilardi 4,5

Soulé 6. Dal 62′ Dybala 5,5

Pellegrini 6. Dal 62′ Ferguson 5,5

Baldanzi 5,5. Dal 53′ Rensch 5,5

All. Gasperini 5

Arbitro: Zufferli 5,5

La Roma cade meritatamente all’Unipol Domus e incappa nel secondo ko di fila dopo quello col Napoli, anche quello per 1-0. Nella ripresa dà una sterzata l’espulsione – giusta – di Celik, ma anche Gasperini non è proprio totalmente lucido in qualche scelta. Il cambio di Ghilardi è stato da subito poco comprensibile e infatti Palestra lo ha divorato dal primo secondo e proprio l’ex Verona buca l’intervento di testa sul pallone lasciandolo a Gaetano che punisce. Tanto nervosismo poi, zero azioni degne di nota. Primo tempo benino, soprattutto grazie a Soulé, ma poco altro. Un altro passo indietro generale.

Il tabellino di Cagliari-Roma

Marcatori: 82′ Gaetano (C)

Ammoniti: Hermoso (R), Folorunsho (C)

Espulsi: 52′ Celik (R)