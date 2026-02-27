Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO Parma-Cagliari: Oristanio risponde ad una magia di Folorunsho

Foto dell'autore

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Tardini di Parma, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A

Finisce in parità la sfida tra Parma e Cagliari, anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di campionato. Una sfida che ha regalato numeri eccezionali e colpi da maestro. Un pareggio che porta il Parma a quota 33, a meno uno dalla Lazio; il Cagliari raggiunge invece i 30 punti, a più tre dalla coppia formata da Genoa e Torino.

Folorunsho esulta dopo il gol a Parma
PAGELLE E TABELLINO Parma-Cagliari: Oristano risponde ad una magia di Folorunsho – calciomercato.it

Dopo una parata super di Caprile su un inspirato Pellegrini, il Cagliari trova il gol del vantaggio con una magia di Folorunsho, che disegna una traiettoria incredibile che beffa Corvi. Il pareggio del Parma porta la firma di Oristanio, che dopo aver vinto un paio di rimpalli, entra in area e batte Caprile.

Top e Flop di Parma-Cagliari

PARMA

Top

Oristanio 7: Il più classico dei gol dell’ex: sfrutta un paio di rimpalli e scarica alle spalle di Caprile un tiro secco, che si insacca in rete. Cuesta gli aveva chiesto di seguire l’azione e di inserirsi in attacco: l’ha seguito alla lettera.

Pellegrino 6,5: E’ sempre pericoloso e propositivo. Ci mette fisico, forza e abilità tecnica: difende palla e la gioca trovando spesso la soluzione giusta. Si fa valere anche in difesa sui corner avversari, svettando di testa e aiutando la retroguardia. A fine primo tempo sfiora il vantaggio al termine di una grande giocata personale.

Bernabè 6,5: Sempre nel vivo del gioco: si abbassa per iniziare l’azione e prova ad innescare i compagni con giocate di qualità. Sfiora il gol su calcio di punizione, disegnando una traiettoria che impegna Caprile.

Flop

Corvi 5,5: La traiettoria di Folorunsho era beffarda e termina sotto l’incrocio, ma lui si fa trovare erroneamente fuori dai pali. Una posizione poco comprensibile, che l’ex centrocampista di Lazio, Napoli e Fiorentina, sfrutta alla perfezione.

Parma (5-3-2): Corvi 5,5; Delprato 5,5, Troilo 6, Valenti 6, Britscghi 5,5, Bernabe 6,5; Keita 6, Ordonez 6, Valeri 5,5; Strefezza 6, Pellegrino. 6,5, Oristanio 7, Nicolussi Caviglia 6. All: Cuesta

CAGLIARI

Top

Folorunsho 8: Una magia eccezionale. Forse il gol più bello del campionato: entra in campo e regala una perla clamorosa. Un tiro da posizione impossibile, che sorprende Corvi e termina sotto l’incrocio dei pali. Dalla posizione del corpo e dalla dinamica non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto, che a molti ha ricordato un vecchio gol di Shevchenko contro la Juve. Una rete che meriterebbe una sigla.

Caprile 7: Una parata eccezionale a fine primo tempo, nega il gol a Pellegrino. Uno degli interventi più belli di tutto il campionato: il classico numero salva risultato, che risulta decisivo. Nella ripresa si ripete su una punizione di Bernabè, deviando in corner una punizione velenosa. Mezzo voto in meno per il gol subito da Oristanio: tiro secco e potente, ma centrale. Poteva fare di più.

Palestra 6,5: Velocità, ritmo e attenzione alla fase difensiva. Ingaggia un bel duello con Valenti e si propone con continuità in attacco. Sfiora il gol con un tiro a girare dalla sinistra.

Flop

Rodriguez 5: Soffre maledettamente la fisicità di Pellegrini, al quale concede troppo spazio. Regala una palla gol ad Oristanio commettendo un errore grossolano in palleggio. Nel finale è troppo “leggero”  in marcatura e concede l’ultima chance al Parma.

Cagliari (4-3-3): Caprile 7; Ze Pedro 6, Dossena 5,5, J. Rodriguez 5,5, Obert 6; Adopo 6,5, Liteta 5,5, Sulemana 6; Palestra 6,5 Kilicsoy 6, S. Esposito 5,5, Folorunsho 8. All: Pisacane

Tabellino Parma-Cagliari: la magia di Folorunsho

Il tabellino della sfida Parma-Cagliari, anticipo del venerdì della 27esima giornata di campionato

Il gol di Folorunsho
Tabellino Parma-Cagliari: la magia di Folorunsho – calciomercato.it

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (dal 46′ Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez (dal 46′ Nicolussi Caviglia), Valeri; Strefezza, Pellegrino A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Mena Martinez
Allenatore: Carlos Cuesta

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Liteta; Esposito, Kilicsoy (dal 61′ Folorunsho). A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho
Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli
Ammoniti: Rodriguez (C), Dossena (C), Pellegrino (P), Valenti (P), Sulemana (C)
Espulsi:
Marcatori: 63′ Folorunsho (C), 83′ Oristanio (P)

/7
1131

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie