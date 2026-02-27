PAGELLE E TABELLINO Parma-Cagliari: Oristanio risponde ad una magia di Folorunsho

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Tardini di Parma, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A

Finisce in parità la sfida tra Parma e Cagliari, anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di campionato. Una sfida che ha regalato numeri eccezionali e colpi da maestro. Un pareggio che porta il Parma a quota 33, a meno uno dalla Lazio; il Cagliari raggiunge invece i 30 punti, a più tre dalla coppia formata da Genoa e Torino.

Dopo una parata super di Caprile su un inspirato Pellegrini, il Cagliari trova il gol del vantaggio con una magia di Folorunsho, che disegna una traiettoria incredibile che beffa Corvi. Il pareggio del Parma porta la firma di Oristanio, che dopo aver vinto un paio di rimpalli, entra in area e batte Caprile.

Top e Flop di Parma-Cagliari

PARMA

Top

Oristanio 7: Il più classico dei gol dell’ex: sfrutta un paio di rimpalli e scarica alle spalle di Caprile un tiro secco, che si insacca in rete. Cuesta gli aveva chiesto di seguire l’azione e di inserirsi in attacco: l’ha seguito alla lettera.

Pellegrino 6,5: E’ sempre pericoloso e propositivo. Ci mette fisico, forza e abilità tecnica: difende palla e la gioca trovando spesso la soluzione giusta. Si fa valere anche in difesa sui corner avversari, svettando di testa e aiutando la retroguardia. A fine primo tempo sfiora il vantaggio al termine di una grande giocata personale.

Bernabè 6,5: Sempre nel vivo del gioco: si abbassa per iniziare l’azione e prova ad innescare i compagni con giocate di qualità. Sfiora il gol su calcio di punizione, disegnando una traiettoria che impegna Caprile.

Flop

Corvi 5,5: La traiettoria di Folorunsho era beffarda e termina sotto l’incrocio, ma lui si fa trovare erroneamente fuori dai pali. Una posizione poco comprensibile, che l’ex centrocampista di Lazio, Napoli e Fiorentina, sfrutta alla perfezione.

Parma (5-3-2): Corvi 5,5; Delprato 5,5, Troilo 6, Valenti 6, Britscghi 5,5, Bernabe 6,5; Keita 6, Ordonez 6, Valeri 5,5; Strefezza 6, Pellegrino. 6,5, Oristanio 7, Nicolussi Caviglia 6. All: Cuesta

CAGLIARI

Top

Folorunsho 8: Una magia eccezionale. Forse il gol più bello del campionato: entra in campo e regala una perla clamorosa. Un tiro da posizione impossibile, che sorprende Corvi e termina sotto l’incrocio dei pali. Dalla posizione del corpo e dalla dinamica non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto, che a molti ha ricordato un vecchio gol di Shevchenko contro la Juve. Una rete che meriterebbe una sigla.

Caprile 7: Una parata eccezionale a fine primo tempo, nega il gol a Pellegrino. Uno degli interventi più belli di tutto il campionato: il classico numero salva risultato, che risulta decisivo. Nella ripresa si ripete su una punizione di Bernabè, deviando in corner una punizione velenosa. Mezzo voto in meno per il gol subito da Oristanio: tiro secco e potente, ma centrale. Poteva fare di più.

Palestra 6,5: Velocità, ritmo e attenzione alla fase difensiva. Ingaggia un bel duello con Valenti e si propone con continuità in attacco. Sfiora il gol con un tiro a girare dalla sinistra.

Flop

Rodriguez 5: Soffre maledettamente la fisicità di Pellegrini, al quale concede troppo spazio. Regala una palla gol ad Oristanio commettendo un errore grossolano in palleggio. Nel finale è troppo “leggero” in marcatura e concede l’ultima chance al Parma.

Cagliari (4-3-3): Caprile 7; Ze Pedro 6, Dossena 5,5, J. Rodriguez 5,5, Obert 6; Adopo 6,5, Liteta 5,5, Sulemana 6; Palestra 6,5 Kilicsoy 6, S. Esposito 5,5, Folorunsho 8. All: Pisacane

Tabellino Parma-Cagliari: la magia di Folorunsho

Il tabellino della sfida Parma-Cagliari, anticipo del venerdì della 27esima giornata di campionato

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (dal 46′ Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez (dal 46′ Nicolussi Caviglia), Valeri; Strefezza, Pellegrino A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Mena Martinez

Allenatore: Carlos Cuesta

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Liteta; Esposito, Kilicsoy (dal 61′ Folorunsho). A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho

Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli

Ammoniti: Rodriguez (C), Dossena (C), Pellegrino (P), Valenti (P), Sulemana (C)

Espulsi:

Marcatori: 63′ Folorunsho (C), 83′ Oristanio (P)