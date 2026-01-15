Serie A, UFFICIALE la rescissione: addio al club dopo 80 partite – Calciomercato.it

L’avventura si chiude dopo 6 anni: “Uomo spogliatoio, sempre a disposizione di staff e compagni”

Il club ha annunciato il divorzio dal calciatore dopo 6 anni di militanza. Un divorzio avvenuto attraverso la rescissione consensuale del contratto in essere. Frenato da molti guai fisici, quest’anno il centrocampista aveva collezionato soltanto 1 presenza, 45′ in tutto, lo scorso settembre in Coppa Italia.

È ufficialmente finita tra Marko Rog e il Cagliari. A comunicarlo è stata la società sarda: “È stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto”.

Il croato ex Napoli saluta la Sardegna, e probabilmente pure la Serie A, dopo sei anni intervallati dall’esperienza in prestito alla Dinamo Zagabria. Dalla quale era approdato in Italia, al Napoli, nell’estate 2016, con l’etichetta di grande promessa del calcio croato. Le aspettative sono state deluse, con il classe ’95 che ha dovuto fare i conti con numerosi e seri infortuni.

A Cagliari ha comunque lasciato un ottimo ricordo: “Marko è riuscito subito a farsi apprezzare grazie alle sue qualità tecniche e umane, facendo breccia in maniera indelebile nel cuore dei tifosi – sottolinea la nota ufficiale del club rossoblù – Corsa, duelli, duttilità, talento: quegli strappi – il suo marchio di fabbrica – capaci di lasciare sul posto il diretto avversario e infiammare il pubblico”.

Al Cagliari è stato un “uomo spogliatoio, sempre a disposizione di staff e compagni”. Rog “lascia il Cagliari dopo 80 partite giocate con questa maglia. Il Club lo ringrazia per il contributo offerto in questi anni e gli augura tutto il meglio per le sue nuove sfide professionali.Cagliari sarà per sempre casa tua”, conclude il comunicato.