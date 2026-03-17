Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Lautaro, cambiano i piani dell’Inter: la data del rientro

Foto dell'autore

Novità importanti in casa Inter per quel che riguarda le condizioni di Lautaro Martinez: ecco come sta l’argentino. 

Non gioca dallo scorso 18 febbraio, quando si è infortunato nel corso della gara di Champions League contro il Bodo Glimt riportando un risentimento al soleo della gamba sinistra. Dopo quasi un mese, Lautaro Martinez sta molto meglio ma da Appiano Gentile arrivano importanti novità sul suo rientro in campo.

Lautaro esulta dopo un gol con l'Inter
Lautaro Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’attaccante argentino non può considerarsi ancora completamente recuperato e, dunque, lo staff medico dell’Inter quasi sicuramente non lo impiegherà nella sfida di domenica contro la Fiorentina, valida per la trentesima giornata di Serie A.

A questo punto, Lautaro Martinez dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, in occasione della super sfida contro la Roma di Gasperini, che si disputerà domenica 5 aprile a San Siro alle ore 20,45. Mancano nove giornate al termine del campionato e c’è uno scudetto da portare a casa, per cui in casa Inter non hanno alcuna intenzione di correre rischi con il recupero di Lautaro.

/7
2177

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU