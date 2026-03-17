Infortunio Lautaro, cambiano i piani dell’Inter: la data del rientro

Novità importanti in casa Inter per quel che riguarda le condizioni di Lautaro Martinez: ecco come sta l’argentino.
Non gioca dallo scorso 18 febbraio, quando si è infortunato nel corso della gara di Champions League contro il Bodo Glimt riportando un risentimento al soleo della gamba sinistra. Dopo quasi un mese, Lautaro Martinez sta molto meglio ma da Appiano Gentile arrivano importanti novità sul suo rientro in campo.
L’attaccante argentino non può considerarsi ancora completamente recuperato e, dunque, lo staff medico dell’Inter quasi sicuramente non lo impiegherà nella sfida di domenica contro la Fiorentina, valida per la trentesima giornata di Serie A.
A questo punto, Lautaro Martinez dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, in occasione della super sfida contro la Roma di Gasperini, che si disputerà domenica 5 aprile a San Siro alle ore 20,45. Mancano nove giornate al termine del campionato e c’è uno scudetto da portare a casa, per cui in casa Inter non hanno alcuna intenzione di correre rischi con il recupero di Lautaro.