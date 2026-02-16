Atalanta
Pagelle Cagliari-Lecce 0-2, i voti della partita: si infiamma la corsa salvezza

Foto dell'autore

Il Lecce vince a Cagliari nel posticipo di Serie A e trova una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, andando ad invischiare nella lotta diverse squadre con Genoa, Cremonese che ora tremano.

Le vittorie di Fiorentina e Lecce hanno ribaltato la corsa alla permanenza in Serie A con i salentini che hanno colto il secondo successo consecutivo in campionato.

Cagliari-Lecce
I voti di Cagliari-Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nulla da fare per il Cagliari che sperava di tornare alla vittoria con la formazione di Pisacane che ha trovato una giornata storta soprattutto per quello che riguarda diversi uomini chiave della formazione rossoblu. Un ko che accende un campanello d’allarme tra i sardi, chiamati a tornare a fare punti per non rischiare di vivere una parte finale di campionato a rischio.

Decisivi per la vittoria degli uomini di Di Francesco i gol messi a segno da Gandelman e Ramadani. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Cagliari-Lecce, quanti bocciati

CAGLIARI (4-4-2): Caprile 5,5; Zappa 5 (56′ Mazzitelli 5,5), Zé Pedro 5,5, Mina 5,5, Obert 6 (79′ Trepy sv); Palestra 6, Adopo 5, Sulemana 5,5, Idrissi 4,5; Esposito 5,5, Pavoletti 5 (56′ Kilicsoy 5). A disposizione: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink Albarracin, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. Allenatore: Fabio Pisacane
LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6,5, Tiago Gabriel 7, Gaspar 6,5, Gallo 6,5; Gandelman 7 (86′ Siebert sv), Ramadani 7, Coulibaly 6,5 (91′ Fofana sv); Sottil 6,5 (80′ Ndaba 6), Cheddira 6 (80′ Stulic 6), Pierotti 6 (86′ Ngom 6). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco
MARCATORI: Gandelman, Ramadani
AMMONITI: –

