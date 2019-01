FOTO CM.IT - Inter-Benevento, protesta a 'San Siro'

p>INTER TIFOSI PROTESTA/ Clima surreale adove alle 18 l'affronterà ilnegli Ottavi di Coppa Italia in uno stadio deserto a seguito delle decisioni prese dopo i fatti diUna presa di posizione netta che ha penalizzato anche i tifosi dei settori cosiddetti "popolari", tra i quali il gruppo storico interista Banda Bagaj che, dopo aver emesso un comunicato nel quale si giudicava anche il mancato intervento della società a difesa dei non responsabili dei cori seduti in altri settori, si è radunato di fronte al cancello 8 dello stadio con due striscioni.

La manifestazione, totalmente pacifica e che ha coinvolto non più di 30 persone, ha richiesto l'intervento della DIGOS che ha prontamente rimosso gli slogan (dal contenuto totalmente nella norma) e chiesto le generalità dei responsabili i quali non andranno comunque incontro a sanzioni.

