p>CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN GATTUSO / Resta o va via: il futuro del Pipita tiene banco nel gennaio rossonero. La trattativa Chelsea-Milan-Higuain è calda ma complicata e ne parla anche Rinoa 'Milan tv' alla vigilia della sfida di coppa Italia contro la: "si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto sono cose sue, di suo fratello, del suo procuratore che parla con Leonardo, spero che rimanga al più lungo possibile; se non sarà così, vedremo". Tutte le news di calciomercato Milan: CLICCA QUI

Poi Gattuso conclude: "Fin quando sarà al Milan e ci metterà questa professionalità per me non sarà un problema".

