30 milioni già pronti per l’estate, la Juventus ha scelto il sostituto di Vlahovic

Foto dell'autore

La Juventus è già concentrata su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato in vista della prossima stagione.

I bianconeri sanno che, con ogni probabilità, Dusan Vlahovic saluterà la squadra alla fine del campionato in corso essendo in scadenza di contratto.

Dusan Vlahovic
Trovato il sostituto di Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

La società è già in movimento per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione e, nel mirino sarebbe finito un calciatore che era finito sul taccuino di Ottolini e Chiellini già a gennaio.

Randal Kolo Muani appare il nome più caldo per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. In prestito al Tottenham durante questo campionato, il francese era disposto a tornare in bianconero già durante il mercato invernale. Al termine del campionato il calciatore tornerà al PSG, proprietario del cartellino, con il quale è legato da un contratto fino la giugno del 2028.

Kolo Muani
Juventus, arriva il sostituto di Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it
L’affare potrebbe concludersi sulla base di circa 30 milioni di euro con Luciano Spalletti che avrebbe così a disposizione la punta che avrebbe voluto già durante il mercato che si è appena concluso.

