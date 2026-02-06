La Juventus è già concentrata su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato in vista della prossima stagione.
I bianconeri sanno che, con ogni probabilità, Dusan Vlahovic saluterà la squadra alla fine del campionato in corso essendo in scadenza di contratto.
La società è già in movimento per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione e, nel mirino sarebbe finito un calciatore che era finito sul taccuino di Ottolini e Chiellini già a gennaio.
Randal Kolo Muani appare il nome più caldo per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. In prestito al Tottenham durante questo campionato, il francese era disposto a tornare in bianconero già durante il mercato invernale. Al termine del campionato il calciatore tornerà al PSG, proprietario del cartellino, con il quale è legato da un contratto fino la giugno del 2028.
L’affare potrebbe concludersi sulla base di circa 30 milioni di euro con Luciano Spalletti che avrebbe così a disposizione la punta che avrebbe voluto già durante il mercato che si è appena concluso.